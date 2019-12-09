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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,66 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0393000,66
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0335580,57
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0552800,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0789950,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0331630,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0637540,37
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0199430,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0145600,36
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0213740,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0290800,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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