En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039766 1,19 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014684 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033831 0,81 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021342 0,75 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068596 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034803 0,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050965 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042915 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088008 0,61

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)