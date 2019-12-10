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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0397661,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0146840,85
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0338310,81
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0213420,75
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0105560,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0685960,69
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0348030,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0509650,64
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0429150,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0880080,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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