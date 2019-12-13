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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

13.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:34En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,17 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0695392,17
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0791992,14
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0202872,12
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0210302,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0594952,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0288902,03
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1240212,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0213092,03
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0997662,01
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0870711,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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