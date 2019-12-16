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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0408711,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0802490,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0264300,60
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1003250,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0802300,53
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0232410,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0647040,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0280080,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1171600,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0597900,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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