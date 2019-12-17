En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032110 2,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018051 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029986 2,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030043 2,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029020 2,40 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031028 2,40 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018383 2,38 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029763 2,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029206 2,36 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028502 2,35

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,62 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", yüzde 2,44 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)