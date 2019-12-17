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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,62 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", yüzde 2,44 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,62 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF", yüzde 2,44 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0321102,62
NN Hay. Em. Altın EYF0,0180512,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0299862,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0300432,41
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0290202,40
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0310282,40
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0183832,38
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0297632,38
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0292062,36
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0285022,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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