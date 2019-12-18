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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

18.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:36En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0355450,86
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0673040,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0107710,76
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0294960,75
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0899120,71
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0689160,69
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1195920,68
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0520160,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0659980,67
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1019700,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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