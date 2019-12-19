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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042106 1,03
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018167 1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030179 1,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030238 1,02
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035907 1,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029205 1,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032313 1,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031225 1,01
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029956 1,01
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018498 1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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