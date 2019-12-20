En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019533 0,94 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013532 0,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042431 0,77 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020183 0,59 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021603 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036104 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024262 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057200 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026306 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022539 0,48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)