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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,24 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018387 1,26
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030543 1,25
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032702 1,24
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030601 1,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029555 1,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029743 1,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010187 1,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029025 1,16
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030876 1,11
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031599 1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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