En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033591 1,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020898 1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030003 1,45 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019847 1,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021888 1,09 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015572 1,08 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020448 1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064077 1,07 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013745 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039105 0,99

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)