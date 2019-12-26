Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:54 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018342 0,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018407 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018329 0,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050004 0,86
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018666 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017606 0,78
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017866 0,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017222 0,70
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018222 0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:23   Erdoğan'a böyle seslendi: Davet etsin geleyim, eminim ikna ederim - Ekonomi
16:22   Piyasa hacmi 190 milyar doların üzerinde - Ekonomi
16:20   Rusya'nın üretim kısıtlaması çağrısıyla petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi
16:18   ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun: "Rize'de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi... - Ekonomi
16:17   DENİB, Denizli ve Uşak'ta "Dış Ticaret Bilgilendirme' seminerleri verdi - Ekonomi
15:53   Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi - Ekonomi
14:36   İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri! Metro sabaha kadar hizmet verecek - Ekonomi
14:32   Son dakika: Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin iç görüntüsü paylaşıldı - Ekonomi
14:27   Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi - Ekonomi
14:18   Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı - Ekonomi
26.12.2019 16:26:12