Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018555 1,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030823 1,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029824 1,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032981 1,54
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030860 1,53
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031861 1,52
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029314 1,50
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030567 1,50
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018877 1,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030034 1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:48   Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla... - Ekonomi
15:48   Bakan Varank: "Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye'nin kazancıdır. - Ekonomi
15:45   Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en... - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Ekonomi
15:42   Yerli otomobilde ilk araç 2022'de üretilecek - Ekonomi
15:31   Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor - Ekonomi
15:20   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu - Ekonomi
15:05   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler - Ekonomi
27.12.2019 15:52:03