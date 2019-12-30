En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032429 1,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029937 1,06 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028307 0,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043308 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084212 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122868 0,78 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067783 0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082855 0,54 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020783 0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070167 0,48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,06 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)