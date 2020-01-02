En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018422 1,31 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032837 1,06 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014327 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013928 0,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020630 0,62 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,020922 0,61 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012803 0,61 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028603 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018703 0,59 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018848 0,59

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 1,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,72 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)