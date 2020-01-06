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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

06.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:06 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031008 1,65
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030262 1,45
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031005 1,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019141 1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031791 1,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032024 1,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034162 1,42
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031692 1,41
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019543 1,41
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033032 1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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