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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,47 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02 En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,47 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019617 2,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032579 2,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031773 2,47
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035004 2,46
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033735 2,46
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031002 2,45
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032806 2,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031761 2,44
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029587 2,43
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033835 2,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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