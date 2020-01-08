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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:10En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0214211,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0307041,55
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0141081,43
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0202611,38
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0322491,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0712721,16
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0848721,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0682051,04
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0267111,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1235781,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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