Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,0198081,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0320801,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0328931,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0353391,26
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0341581,25
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0202041,25
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0331151,24
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0327511,24
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0312831,21
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0320481,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:24  İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar - Ekonomi
16:20  Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Ekonomi
16:11  Samsung, Taşınabilir SSD T7 Touch'ı piyasaya sürdü - Ekonomi
16:04  Yerli temizlik teknolojileri İstanbul'da görücüye çıktı - Ekonomi
15:58  Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı - Ekonomi
13:53  Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Ekonomi
13:38  Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Ekonomi
13:14  Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü - Ekonomi
12:25  Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek - Ekonomi
9.01.2020 16:35:57