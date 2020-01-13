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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0339651,44
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0354551,01
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0188661,00
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0192430,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0188980,97
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0188440,94
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0183970,91
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0191170,87
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195950,86
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0176810,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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