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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0346762,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0829801,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0835921,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0323381,65
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0191721,62
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195521,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0225481,60
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1110611,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0148421,55
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0679801,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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