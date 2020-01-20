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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

20.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:28En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0366431,53
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0218350,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0152410,88
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0366170,79
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0280310,51
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0182920,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0258010,49
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0304740,45
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0236340,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0252290,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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