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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,66 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:20En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,66 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0340041,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0236851,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0790101,24
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0223761,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0156231,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0544981,00
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0370760,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0360590,83
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0287860,81
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1140630,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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