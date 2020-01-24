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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,96'yla "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,89'la "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88'le de "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,96'yla "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,89'la "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88'le de "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0345490,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240400,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0796880,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196260,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0238140,68
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0196200,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0195670,61
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0167060,58
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0200150,55
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0187180,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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