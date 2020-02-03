Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0558104,10
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0232140,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1281990,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0710310,54
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0489910,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0351510,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0884570,43
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0199220,38
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0199650,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0125270,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 17:56:14