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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,75 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

04.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:46En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,75 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0169581,12
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0226000,75
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0157550,70
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0787560,69
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF0,0257320,54
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0353280,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0718650,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0688130,42
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0237710,39
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0218560,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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