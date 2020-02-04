En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016958 1,12 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022600 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015755 0,70 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078756 0,69 Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025732 0,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035328 0,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071865 0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068813 0,42 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023771 0,39 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021856 0,38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,75 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,70 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)