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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0184490,79
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0117940,58
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0154540,51
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0309710,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0317300,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,0196650,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0327280,46
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0349230,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0317380,45
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0199970,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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