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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,80 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,80 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0359832,11
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1310101,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0725201,80
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0426151,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0903681,75
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0821661,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0827001,36
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0409411,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0247591,33
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1255541,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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