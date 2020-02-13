Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,79'la "Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (EYF)", yüzde 1,63'le "Vakıf Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,54'le "Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım...

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,79'la "Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (EYF)", yüzde 1,63'le "Vakıf Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,54'le "Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Emeklilik Fonu KazandıranlarFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0237331,79
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0164881,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0246951,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0353031,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0835130,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0829730,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0353380,95
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0413280,95
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0429720,84
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0245080,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:25:28