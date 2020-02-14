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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

14.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:00En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0359011,00
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0239670,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0166490,98
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0301310,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0343970,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0248720,72
NN Hay. Em. Altın EYF0,0199740,69
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0355450,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0332400,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0314470,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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