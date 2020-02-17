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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

17.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:42En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0185170,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1319950,58
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0798740,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0730610,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0910610,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0240950,53
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0242420,51
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0168460,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0964550,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0167300,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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