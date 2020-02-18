Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

18.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:38En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0358950,82
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1269910,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0251570,79
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0948470,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0835540,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0840860,77
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0173400,68
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0651680,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1089930,54
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0315950,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 15:06:35