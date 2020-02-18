En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035895 0,82 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,126991 0,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025157 0,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,094847 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083554 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084086 0,77 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017340 0,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,065168 0,54 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,108993 0,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031595 0,52

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)