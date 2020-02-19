En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033616 1,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020199 1,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032592 1,15 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031801 1,15 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035863 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032574 1,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,032303 1,13 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034689 1,13 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020527 1,12 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033269 1,12

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,15 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve 1,15 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)