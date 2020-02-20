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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0308151,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0351411,20
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0360801,02
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0320740,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0339010,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0328500,85
NN Hay. Em. Altın EYF0,0203700,85
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0328660,84
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0428420,84
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0361630,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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