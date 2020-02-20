En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030815 1,26 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035141 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036080 1,02 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032074 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033901 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032850 0,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020370 0,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032866 0,84 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042842 0,84 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036163 0,84

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)