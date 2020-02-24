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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,84 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

24.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:30En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,84 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234941,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163601,84
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0167781,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0314851,64
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0358681,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0762391,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0328211,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0336071,35
NN Hay. Em. Altın EYF0,0208431,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0346851,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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