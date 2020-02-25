Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 3,40 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 3,40 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0325593,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,0215523,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0358623,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0347613,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0339243,36
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0381903,36
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0369203,35
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0343803,33
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0347243,32
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0218323,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:03:04