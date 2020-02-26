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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:42En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0668210,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0708810,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0883870,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1279370,36
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0233880,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0162770,28
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,0170930,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0158560,21
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0306200,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0285230,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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