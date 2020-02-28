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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0335510,69
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0343530,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0686380,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0714870,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0115730,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0108800,24
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0461210,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0377680,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0411870,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0341790,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:19:08