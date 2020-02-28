En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071487 0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 0,29 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010880 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046121 0,22 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 0,20 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041187 0,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034179 0,16

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)