En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023110 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060038 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068810 0,25 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012681 0,17 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011949 0,17 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015644 0,13 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071561 0,10 Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015641 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021843 0,08

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)