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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 2,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 2,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0719173,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0856282,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1236682,71
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0685762,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0230692,21
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0184912,13
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0172572,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0174212,12
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0486852,11
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0187322,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:08:34