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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0180481,94
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0408901,94
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0191511,93
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0178741,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0191641,87
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196041,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0184441,83
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0180711,81
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0188231,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0189981,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:13:40