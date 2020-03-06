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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0241291,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0340631,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0240041,39
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0396021,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0231531,32
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0160571,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0192181,16
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0176231,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0190971,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0182501,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:11:49