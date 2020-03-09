En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021329
|2,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035435
|2,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034279
|2,88
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037877
|2,86
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,036527
|2,84
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033636
|2,81
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010911
|2,79
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034415
|2,78
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,035019
|2,78
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021617
|2,78
Kaynak: AA
Haberin Videosu :En fazla kazandıran BES fonları
Etiketler : BNP Paribas, Aviva, Ekonomi
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