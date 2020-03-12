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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0167911,81
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0363280,86
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0323310,84
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0367840,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,0214250,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0214420,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0355940,70
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0345670,69
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0344330,69
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0380460,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çal, Ekonomi

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