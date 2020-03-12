En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,86 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,84 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016791
|1,81
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036328
|0,86
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032331
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036784
|0,79
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021425
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021442
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035594
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034567
|0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034433
|0,69
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,038046
|0,69
Kaynak: AA
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çal, Ekonomi
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