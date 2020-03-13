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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,15 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0128000,95
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0227920,52
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0598510,15
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0128840,05
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0099860,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0695680,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0236770,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0655690,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0665170,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0650140,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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