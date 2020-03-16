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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0282547,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0420973,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0259923,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0615752,59
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0655312,53
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1005132,53
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0751232,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0659072,52
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0227102,44
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0869222,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İş Bankası, Ekonomi

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