En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,98 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,83 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028254
|7,06
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042097
|3,98
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025992
|3,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061575
|2,59
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065531
|2,53
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,100513
|2,53
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,075123
|2,53
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065907
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022710
|2,44
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086922
|2,33
Kaynak: AA
Etiketler : İş Bankası, Ekonomi
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