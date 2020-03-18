En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027527 4,59 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015976 2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053051 2,05 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023418 1,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039251 0,95 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070879 0,79 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050427 0,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029981 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047079 0,53

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,59 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,63 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 2,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA