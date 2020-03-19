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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,45 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,45 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0307752,08
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0351031,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,0203911,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0338841,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0327801,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0362311,43
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0349581,40
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0104391,40
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0335241,40
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0321211,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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