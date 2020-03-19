En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030775 2,08 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035103 1,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020391 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033884 1,44 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032780 1,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036231 1,43 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034958 1,40 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010439 1,40 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033524 1,40 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032121 1,40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,45 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA