En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029605 6,85 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016055 3,86 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034647 2,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023117 2,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057275 2,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012086 2,17 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017356 2,11 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070018 2,06 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,015395 1,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,111667 1,79

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,86 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 2,35 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA