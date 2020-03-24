En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016462 2,54 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023189 1,63 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047497 1,50 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072370 1,40 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032480 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033277 0,91 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049955 0,87 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031154 0,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020597 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034227 0,86

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA