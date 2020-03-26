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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 3,14 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,02 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 3,14 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 3,02 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0671953,40
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0362613,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0697683,02
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1025042,96
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1038282,91
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0699382,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0902332,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0108392,79
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0385712,66
NN Hay. Em. Altın EYF0,0214972,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi

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